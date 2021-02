Premier League: festival de buts pour Manchester United face à Southampton, réduit à neuf (9-0, vidéos)

Manchester United n’a fait qu’une bouchée de Southampton ce mardi dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Les Red Devils ont planté neuf buts dans ce match, profitant des exclusions de Jankewitz (2e) et Bednarek (86e).

Dès la première mi-temps, les filets des Saints ont tremblé à quatre reprises : Aaron Wan-Bissaka (18e), Marcus Rashford (25e), Jan Bednarek (but contre son camp 34e) et Edinson Cavani (39e)

À l’entame de la 2e période, Ole Gunnar Solskjaer a procédé à deux changements pour faire souffler Cavani et Luke Shaw, laissant place à Anthony Martial et Donny van de Beek. Le premier a parfaitement saisi sa chance puisqu’il a inscrit un doublé (69e et 90e), le seul Red Devil à l’avoir fait dans ce match fou.