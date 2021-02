Premier League: Crystal Palace, avec Batshuayi titulaire, aligne une deuxième victoire à Newcastle (1-2)

Crystal Palace est allé s’imposer 1-2 mardi à Newcastle dans le cadre de la 22e journée du championnat d’Angleterre. Chez les visiteurs, Michy Batshuayi était titulaire et a cédé sa place à Christian Benteke (73e). Au classement, Crystal Palace (29 points), qui n’avait plus aligné deux victoires depuis le début de saison, est 13e et Newcastle (22 points) 16e.

Jonjo Shelvey a ouvert la marque d’une volée parfaite (2e, 1-0). Grâce à Ryan Fraser, qui causait pas mal de problème à la défense adverse, Newcastle a eu d’autres belles opportunités mais Jeff Hendrick a tiré juste à côté alors qu’il avait été isolé dans le rectangle (9e) et Callum Wilson a expédié le ballon du talon au-dessus (18e).