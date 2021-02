Coronavirus - Les secteurs informatique, agricole et horticole ont engagé le plus l'an dernier

Malgré la pandémie de coronavirus, le personnel occupé a augmenté dans certains secteurs en 2020. C'est le cas des entreprises des secteurs informatique (+4,2 %), agricole et horticole (+4,1 %) et des professions libérales (+2,4 %) qui emploient davantage de personnes qu'un an auparavant, révèle mercredi le prestataire RH Acerta sur la base des données de 27.000 entreprises.