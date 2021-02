Frayeurs pour Dries Mertens, qui connaît un atterrissage compliqué avec son jet privé (photos)

Dries Mertens a connu une petite frayeur samedi dernier en revenant d’Italie. Lors de l’atterrissage en Belgique, le jet privé du Diable rouge a glissé hors de la piste à Deurne, rapporte Het Laatste Nieuws.

En raison des fortes pluies, l’équipe de pilotage n’a pas pu maintenir l’avion sur la piste lors de l’atterrissage et a glissé en dehors de la zone de sécurité. Plus de peur que de mal heureusement pour lui et sa chienne Juliette qui était à bord.

« Nous avons été appelés samedi soir vers 21h20 pour porter assistance. Nous avons ramené l’avion sur la piste avec deux véhicules techniques », a expliqué au quotidien Jasmien O, des pompiers d’Anvers.