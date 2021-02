CélénaSophia Les géantes bleues

On ne s’étonne pas, après avoir écouté ce premier album, que Céléna nous cite Noé Preszow dans son envie de rencontre musicale. Car CélénaSophia partage ce même amour pour le beau texte, les sentiments vrais et la poésie contemporaine. C’est ici la chanson française dans ce qu’elle a de plus noble, avec des sonorités modernes entièrement au service du texte et des mélodies à la mélancolie douce et à la fois bourrée d’énergie positive. Les ondes délivrées par CélénaSophia font du bien, elles réconfortent, traçant un parcours de vie qui n’a jamais été facile.

Le 27 mars au Botanique (Saint-Josse) et le 9 juin au W:Halll (Woluwe-Saint-Pierre).