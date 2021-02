CélénaSophia: deux étoiles brillantes qui font du bien, qui réconfortent

Deux ans les séparent. Céléna, l’aînée, chante, écrit les textes, compose et joue de la guitare acoustique. Sophia, moins impulsive que sa sœur qui se dit elle-même une fausse calme, compose aussi et joue plutôt de la guitare électrique. Ensemble, elles ont créé en 2013 le duo CélénaSophia. D’origine sicilienne (Tornabene est leur nom), les filles sont tombées très tôt dans la chanson, avec une maman qui chantait Piaf, un papa chanteur et guitariste et un oncle bassiste. Céléna : « C’est notre passion depuis qu’on est toutes petites. J’ai commencé à 15 ans à écrire mes premiers textes, j’adorais Renaud et je me suis mise à la guitare et aux synthés en autodidacte. »