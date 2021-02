Fête du Printemps en Chine : l'année du Buffle de Métal, une promesse d'espoir et de renouveau ?

Comme à chaque nouvelle année lunaire, un animal en chasse un autre dans le zodiaque chinois. Le 12 février, le Rat laisse sa place au Buffle de Métal, un animal plutôt bénéfique, associé à l'élément Terre, dont les principales qualités sont le sérieux, la détermination, la fiabilité et une certaine force tranquille. Le plus important ? Il ne perd jamais de vue son objectif, même s'il doit prendre son temps pour y parvenir. Le placide bovidé porte donc en lui une grande part d'espérance pour les Chinois, qui voient en lui une promesse de renouveau et d'optimisme – mais n'est-ce pas, après tout, ce que chacun espère à chaque nouvelle année ?

L'année du Buffle commence dans un contexte particulier, celui des restrictions imposées par la Covid-19. Par mesure de précaution, le gouvernement chinois a recommandé à ses concitoyens d'éviter de retourner dans leurs provinces natales. Les déplacements ne sont cependant pas interdits, et ceux qui le souhaitent peuvent tout de même regagner leurs pénates avec obligation de présenter un test PCR négatif à l'aller et au retour. Les résultats peuvent être délivrés le jour même, ce qui facilite grandement les choses. Néanmoins, nombreux sont ceux qui font le choix de célébrer la Fête du Printemps là où ils habitent et travaillent. D'autres, au contraire, ne renoncent pas au traditionnel rassemblement familial et prennent la route. Quant aux Chinois vivant à l'étranger ou dans les territoires ultramarins, ceux qui ont décidé de rentrer font contre mauvaise fortune bon cœur et se soumettent à une stricte quarantaine de 14 jours une fois le pied posé sur le sol chinois.