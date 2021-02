La Fête du Printemps : une célébration qui a largement dépassé les frontières de la Chine

Rien n'aura eu raison de la fête la plus importante du calendrier soli-lunaire chinois, pas même la Covid-19. La Fête du Printemps, dont les origines remontent à l'Âge de Bronze, est aussi importante pour une bonne partie des Asiatiques que Noël pour les Occidentaux. Et même si le contexte sanitaire a quelque peu bousculé les traditions cette année, l'année du Buffle de Métal a été accueillie dignement dans les foyers chinois.

Le placide bovidé est considéré comme un animal bénéfique, réfléchi mais déterminé et qui ne perd jamais de vue ses objectifs. Autant dire que c'est exactement le genre de signe que l'on attendait, à la fois serein et optimiste, permettant d'envisager l'année lunaire qui débute sous de bons auspices. Et pas seulement en Chine, d'ailleurs ; cela fait bien longtemps que la Fête du Printemps a dépassé les frontières de l'Asie pour s'inscrire dans les mœurs occidentales, ayant trouvé une place de choix dans la pop-culture actuelle.