En 2020, les gérants de TPE ont réduit leur salaire de 46% en moyenne

Celles-ci ont perdu environ un quart (23,5%) de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

Cette baisse du chiffre d'affaires est compensée par deux éléments. D'une part, les gérants ont consenti des efforts et renoncé à près de la moitié de leur rémunération (-46,1%), soit en moyenne 13.000 euros par gérant sur l'année. D'autre part, la réduction des charges salariales (-43,7%) dues au chômage économique et aux licenciements. Horus constate également une diminution des achats de matières premières et des frais généraux (carburant, chauffage, boissons, etc), de respectivement -26,2% et -21,6%.