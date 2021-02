Une fillette de 22 mois retrouvée morte et rouée de coups dans le Hainaut

Une fillette de 22 mois a été retrouvée morte mardi dans la matinée dans une habitation à Frameries (Hainaut). Une hémorragie cérébrale a causé la mort de l’enfant. Le compagnon de la mère de l’enfant a été privé de liberté, a indiqué le parquet de Mons confirmant une information de La Province et la DH.

Les services de secours ont été appelés mardi dans la matinée, par une personne tierce, dans une habitation à Frameries. Une fois sur les lieux, les services ont découvert une fillette de 22 mois décédée et portant de nombreuses traces de coups sur tout le corps. La police et le parquet ont été avisés et un juge d’instruction a été saisi.