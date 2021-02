Carte blanche: «Déployons les technologies de Solar Impulse sur Terre»

C’était aussi une étape importante dans l’histoire de l’énergie et des technologies. Solar Impulse était un avion expérimental, pesant aussi peu qu’une voiture familiale et utilisant 17.248 cellules solaires. C’était un laboratoire volant, plein de technologies révolutionnaires qui permettaient de produire de l’énergie renouvelable, de la stocker et de l’utiliser au besoin de la manière la plus efficiente possible.

Le temps est venu de recourir à nouveau à la technologie, pour faire face à la crise climatique qui nous touche tous. Alors que nous entrons dans la décennie la plus cruciale de l’action pour le climat – et très probablement notre dernière chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ºC –, nous devons faire en sorte que les technologies propres deviennent la seule norme acceptable. Ces technologies existent aujourd’hui et peuvent être mises en œuvre de manière rentable à ce moment crucial.

1. De l’isolation de la cabine à l’isolation de nos maisons

Le secteur du bâtiment est l’un des plus grands consommateurs d’énergie au monde. Outre la dépendance aux combustibles à forte teneur en carbone pour le chauffage et le refroidissement, une mauvaise isolation et les pertes d’énergie qui y sont associées sont parmi les principales raisons.

À l’intérieur du cockpit de Solar Impulse, l’isolation était cruciale pour que l’avion puisse voler à très haute altitude. Covestro, l’un de nos partenaires, a développé un matériau ultra-léger et isolant. Les performances d’isolation du cockpit étaient 10 % plus élevées que les normes de l’époque, car les pores de la mousse isolante étaient 40 % plus petits, atteignant une taille de l’ordre du micromètre. Grâce à sa très faible densité de moins de 40 kilogrammes par mètre cube, le cockpit était ultra-léger.

Cette technologie et bien d’autres existent. Nous devons maintenant nous assurer que tous les acteurs du marché sont motivés pour faire de l’isolation ultra-efficiente des bâtiments leur standard.

2. De la propulsion d’un avion électrique à la propulsion d’une mobilité propre

Solar Impulse était avant tout un avion électrique lorsqu’il a parcouru 43.000 km sans une seule goutte de carburant. Ses quatre moteurs électriques avaient un rendement record de 97 %, bien supérieur aux faibles 27 % des moteurs thermiques standard. Cela signifie qu’ils n’ont perdu que 3 % de l’énergie qu’ils utilisaient contre 73 % pour la propulsion par combustion. Aujourd’hui, les ventes de véhicules électriques sont en plein essor. Selon l’Agence internationale de l’énergie, lorsque Solar Impulse a atterri en 2016, il y avait environ 1,2 million de voitures électriques sur la route ; ce chiffre est maintenant passé à plus de 5 millions.

Néanmoins, cette accélération est loin d’être suffisante. Les prises électriques sont encore loin de remplacer les pompes à essence. Et le secteur des transports représente toujours un quart des émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie. L’électrification doit se faire beaucoup plus rapidement pour réduire les émissions de CO2 de nos tuyaux d’échappement. Pour ce faire, les gouvernements doivent stimuler l’adoption des véhicules électriques par des incitations fiscales claires, l’interdiction des moteurs diesel et essence et des investissements majeurs dans les infrastructures. 2021 devrait être l’année qui nous met sur une voie à sens unique vers des véhicules à zéro émissions et qui place les moteurs thermiques dans une impasse.

3. Un micro-réseau aérien peut fonctionner pour les communautés hors réseau

Pour voler pendant plusieurs jours et nuits, atteignant un potentiel de vol théoriquement infini, Solar Impulse s’est appuyé sur des batteries qui stockaient l’énergie collectée pendant la journée et l’utilisaient pour alimenter ses moteurs pendant la nuit.

Ce qui a été rendu possible avec le Si2 à petite échelle devrait guider la voie vers des systèmes de production d’énergie à l’épreuve du temps, entièrement constitués d’énergie renouvelable. En attendant, les micro-réseaux, comme ceux utilisés dans le Si2, pourraient bénéficier de communautés hors réseau dans les zones éloignées ou les îlots énergétiques, ce qui leur permettrait de supprimer le diesel ou d’autres carburants à forte teneur en carbone dès aujourd’hui.

À plus grande échelle, nous envisageons des réseaux intelligents. Si tous les « réseaux stupides » étaient remplacés par des réseaux intelligents, cela permettrait aux villes, par exemple, de gérer la production, le stockage, la distribution et la consommation d’énergie et de réduire les pics de demande énergétique, ce qui réduirait considérablement les émissions de CO2.

4. L’efficacité énergétique dans l’air et au sol

La philosophie de Solar Impulse était d’économiser l’énergie au lieu d’essayer d’en produire davantage. C’est pourquoi la quantité relativement faible d’énergie solaire que nous avons collectée est devenue suffisante pour voler jour et nuit. Tous les paramètres de l’avion, y compris l’envergure, l’aérodynamique, la vitesse, le profil de vol et les systèmes énergétiques, avaient donc été conçus pour minimiser les pertes d’énergie.

Malheureusement, cette approche se démarque encore aujourd’hui de l’inefficience de la plupart de notre utilisation de l’énergie. Bien que l’Agence internationale de l’énergie ait constaté une augmentation de 13 % de l’efficience énergétique entre 2000 et 2017, ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin d’une action plus audacieuse de la part des décideurs politiques pour encourager les investissements. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de mettre en place des normes strictes en matière d’efficience énergétique.

Par exemple, la Californie a établi des normes d’efficience pour les bâtiments et les appareils, tels que les appareils électroniques grand public et les appareils ménagers, qui ont permis aux consommateurs d’économiser plus de 100 milliards de dollars en factures de services publics. Ces mesures sont aussi bonnes pour l’environnement que pour l’économie.

Définir le présent

Lorsque nous avons utilisé toutes ces différentes innovations pour construire Solar Impulse, elles étaient révolutionnaires et futuristes. Aujourd’hui, elles devraient définir le présent ; elles devraient être la norme. Outre les technologies mentionnées ci-dessus, il existe des centaines de solutions propres qui protègent l’environnement de manière rentable, dont beaucoup ont reçu le label Solar Impulse Efficient Solution. Tout comme pour les technologies Si2, nous devons maintenant veiller à ce qu’elles entrent sur le marché grand public. Plus vite nous les déploierons à grande échelle, plus vite nous mettrons notre économie sur la voie de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et d’une croissance économique durable.