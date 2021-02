David Goffin a été complètement « surpris » selon ses dires pour son entrée en matière au « Great Ocean Road Open » dont il était pourtant la tête de série nº1, ce mercredi à Melbourne. Il a été battu sur un double 6-3 par Carlos Alcaraz, un jeune Espagnol de 17 ans qui pointe déjà au 146e rang mondial et que certains présentent comme la relève de Rafael Nadal ! Et d’emblée, le « jeune héros du jour » a non seulement battu, sans discussion, le 14e mondial mais il l’a impressionné.