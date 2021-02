Pharma: la biotech liégeoise Imcyse séduit Pfizer

Le géant américain prend une participation et met la main sur son programme de développement d’un traitement contre la polyarthrite rhumatoïde. Un accord qui permet de crédibiliser la technologie d’Imcyse en vue d’une introduction en Bourse prévue pour 2022-2023.

«Nous pensons que nous avons trouvé une façon de cibler spécifiquement la mauvaise réponse immunitaire et de laisser le système immunitaire intact pour le reste», explique Denis Bedoret, CEO d’Imcyse. - D.R.

Les découvertes de l’industrie biotech belge continuent à attirer chez nous les Big pharma. Ce mercredi, on a appris que Pfizer était entré au capital d’Imcyse, une spin-off de la KUL basée à Liège spécialisée dans les traitements contre les maladies auto-immunes sévères (diabète de type 1, sclérose en plaques…). Le montant investi est gardé confidentiel. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds visant à financer la société pour les trois à quatre prochaines années. Deux tiers de la somme ont déjà été levés grâce à Pfizer et aux actionnaires existants (les fonds publics SRIW, SFPI, Noshaq, les fonds privés LSP et Biogenosis ainsi que la KUL) qui se sont engagés à remettre de l’argent.