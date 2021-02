Vaccination: pas d’accord définitif sur les personnes prioritaires parmi les 18-64 ans

Un peu plus tôt ce mercredi, un document « non définitif » a fuité de la Commission interministérielle Santé.

Jean Nève, Président du Conseil Supérieur de la Santé met en garde après la fuite « navrante » d’un document non définitif au terme d’une Commission interministérielle Santé ce mercredi après-midi. Pour le scientifique, il ne faut pas ce fier à cette liste provisoire. « Le Conseil Supérieur de la Santé qui a eu en charge la réalisation de cet important travail publiera sous peu son rapport complet et largement détaillé (adopté ce matin par le Collège du CSS) » précise encore Jean Nève. « C’est tout à fait prématuré de divulgué un rapport de 35 pages qui est encore en cours de finalisation. On bafoue les avis scientifiques en procédant de la sorte. »