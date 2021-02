Beaufort 2021: la côte belge retrouve l’art contemporain

En plein air et durant les mois d’été, Beaufort 2021 devrait pouvoir se dérouler sans problème. Des pointures comme Jimmie Durham, Laure Prouvost ou Jeremy Deller font partie des 21 artistes sélectionnés pour un parcours sur l’ensemble de la côte belge.

L’art en plein air, visible par tous et gratuit : c’est la formule de Beaufort depuis les débuts de cette Triennale d’art contemporain. Pour sa septième édition, elle propose 21 œuvres d’art réalisées par 21 artistes en 2021. La commissaire Heidi Ballet, déjà en charge de l’édition précédente, a annoncé mardi la liste des artistes participants et on peut dire qu’il y aura du beau monde.

Du 27 mai 7 novembre, les touristes comme les amateurs d’art pourront déambuler dans toutes les villes côtières (Blankenberge est de retour dans le programme) pour y découvrir les œuvres en question (et celles qui, réalisées lors d’éditions précédentes, sont toujours en place).