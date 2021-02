Tuerie de la place Saint-Lambert à Liège: l’Etat pourrait être déclaré responsable

Le 13 décembre 2011, Nordine Amrani tué cinq personnes, quatre jeunes et une septuagénaire, et il en a blessé plus de 120. - Belga.

Le 13 décembre 2011 à 12 h 30, Nordine Amrani, armé de grenades et d'un fusil d'assaut de type FN FAL, se rendait sur la plate-forme dominant la gare des bus, place St-Lambert, à Liège. Visant la foule, à cette heure où de nombreux étudiants venaient de terminer leurs examens, il a tué cinq personnes, quatre jeunes et une septuagénaire, et il en a blessé plus de 120. Le matin même, il avait commis un premier assassinat, sur une quadragénaire qui se chargeait du ménage dans le bâtiment qu’il louait.