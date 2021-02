Climat: la France condamnée, bientôt la Belgique?

C’est un jugement qualifié « d’historique » par les associations de protection de l’environnement qui, pour l’occasion, étaient soutenues par une pétition signée par 2,3 millions de personnes. Ce mercredi, le tribunal administratif a condamné l’Etat français pour la mollesse de son action dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quatre ONG – Notre affaire à tous, Greenpeace France, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l’Homme – reprochaient à l’Etat sa « carence fautive » dans cette matière. Le tribunal les a suivies, mais partiellement seulement. Et il s’est donné deux mois pour savoir s’il va enjoindre ou non à l’Etat de réparer le préjudice qu’il a commis. Une affaire similaire est pendante devant un tribunal belge.