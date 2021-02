Des performances opérationnelles "remarquables" pour les deux ans de Nemo Link

Nemo Link, la première interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et la Belgique, fait état de très bonnes performances opérationnelles pour son deuxième anniversaire, indique mercredi son gestionnaire Elia. "Au cours des deux premières années, le câble sous-marin a été disponible plus de 97,5% du temps et est l'une des installations de ce type les plus performantes au monde."