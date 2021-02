Belgian Cats: le premier chapitre d’une année historique

Les Cats sont déjà qualifiées pour l’Euro, mais elles veulent terminer la campagne par un 6 sur 6. La Finlande ce jeudi et le Portugal samedi doivent propulser la sélection nationale féminine vers un été que les Belges veulent ambitieux tant à l’Euro qu’aux Jeux olympiques.

Une médaille à l’Euro et des rêves de podium olympique… Les Cats ont raflé tous les prix au dernier gala du sport. Mais c’est cet été que la fabuleuse épopée entamée il y a 6 ans doit culminer ! Le tirage des Jeux, qui leur est favorable, n’a fait qu’aiguiser leur appétit. Et cette année exceptionnelle, qui comptera une quinzaine de matches officiels, commence ce jeudi à Porto. L’équipe nationale y dispute sous bulle ses deux dernières rencontres de qualification pour l’Euro qu’elle est assurée de disputer en juin, pour la 3e fois d’affilée. C’est donc sans pression, mais jamais sans ambition, que la sélection du coach Mestdagh aborde ce premier chapitre de l’année la plus importante de l’histoire du basket féminin belge. Son fidèle assistant, Pierre Cornia, en situe les enjeux.