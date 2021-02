Nouvelle tuile pour Eden Hazard, blessé pour la cinquième fois cette saison

La saison d’Eden Hazard a viré encore un peu plus au cauchemar ce mercredi. Alors que son début d’année 2021 lui avait permis d’enfin enchaîner les rencontres (six, dont quatre en tant que titulaire), le Diable rouge est – déjà – rattrapé par les ennuis physiques. Ce mercredi et après avoir déjà manqué l’entraînement de la veille, il a en effet été contraint d’écourter la séance de Zinedine Zidane en raison d’une nouvelle blessure musculaire au quadriceps gauche, comme l’a confirmé le Real en milieu d’après-midi, sans toutefois communiquer la durée de son absence. Mais selon les médias espagnols, celle-ci est estimée entre quatre et six semaines, ce qui met dès lors en doute sa participation au huitième de finale aller de Ligue des Champions que les Madrilènes disputeront à l’Atalanta le 24 février prochain.