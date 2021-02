Plus de 500 millions d'euros de taxes évitables pour les exportateurs belges en 2019 (2)

En 2019, les exportateurs belges auraient théoriquement pu éviter 569 millions d'euros de droits de douane à l'importation de leurs produits vers 30 pays étudiés avec lesquels des accords de libre-échange ont été conclus, indique mercredi l'Agence pour le Commerce extérieur (ACE), qui a mené une étude visant à déterminer dans quelle mesure et pourquoi les exportateurs belges ont recours ou non aux accords de libre-échange.

L'étude examine qui a le plus à gagner de ces accords en combinant un pays importateur avec un secteur d'exportation (par exemple le secteur chimique). Une analyse approfondie de ces combinaisons permettra ainsi à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), hub.brussels et Flanders Investment & Trade (FIT) de se concentrer sur les exportateurs vers la Turquie et la Corée du Sud, où pourraient être obtenus les avantages compétitifs les plus importants (103,5 millions d'euros et 70,3 millions d'euros respectivement).

Du point de vue des secteurs, la chimie (87 millions d'euros) et l'alimentaire (65 millions d'euros) se distinguent parmi les combinaisons.