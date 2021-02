Phase polémique lors de SC Charleroi – Westerlo: le ballon avait-il franchi la ligne? (photo)

Westerlo aurait pu se voir accorder un but en Coupe de Belgique ce mercredi face au Sporting de Charleroi, mais l’arbitre de la rencontre en a décidé autrement.

Le Sporting de Charleroi s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi face à Westerlo, grâce à un but de Teodorczyk en toute fin de match. Et pourtant, Westerlo aurait pu se voir accorder un but alors que le score était encore de 0-0.

En début de deuxième période (46e), Dorian Dessoleil a sauvé in extremis un ballon qui semblait peut-être avoir franchi la ligne de but des Zèbres. L’arbitre a décidé de ne pas valider le goal, mais cette décision restera incertaine car il n’y avait pas de VAR pour l’épauler lors de cette rencontre.