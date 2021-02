Avant que Melbourne ne soit à nouveau secoué par le coronavirus (lire en P.17), David Goffin a été balayé (6-3, 6-3) par la nouvelle tornade du tennis espagnol : Carlos Alcaraz, 17 ans et déjà 146e mondial. Rarement, on a vu le nº1 belge ainsi surpris et pris de vitesse. Une défaite ennuyeuse pour la préparation et la confiance du Liégeois alors que l’Open d’Australie débute (logiquement…) lundi. Mais sur laquelle il ne doit surtout pas s’attarder.