Au programme du Comité de concertation de vendredi : la réouverture des salons de coiffure et d’esthétique, aussi des parcs zoologiques, des centres de vacances, des agences immobilières. Rien de sûr. Ces sujets sont « sur la table ». Certains envisagent un déconfinement de l’horeca à moyen terme…

Mons, Bruxelles, Arlon… Vendredi, jour du Codeco (Comité de concertation), l’horeca se fera entendre, dans de nombreuses villes du pays. Après sept mois de fermeture (en deux séquences), patrons et membres du personnel sont « à bout », moralement, financièrement. Et revendiquent « l’ouverture urgente des commerces Horeca au plus tard le premier avril, quels que soient les chiffres servant à évaluer la situation sanitaire »…