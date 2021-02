Jeunes diplômés: le marché de l’emploi étonnamment accueillant… pour l’instant

Il ressort de l’étude que trois mois après la remise de leur diplôme, les nouveaux diplômés de juin et septembre derniers (1400 répondants) étaient 65% à recevoir une rémunération. - Belga

Chez Deloitte, le recrutement de jeunes diplômés fait partie intégrante de la « life ligne » de l’entreprise, comme le décrit Inge Diels, la responsable de ces « talents ». Et la crise n’a pas écorné cette tradition. Pas en 2020 en tout cas. L’entreprise a engagé 1100 nouveaux collaborateurs l’année passée, dont 500 jeunes tout juste sortis des études.

« Même avec la crise, nous avons continué à organiser des événements pour entrer en contact avec les futurs candidats. Ça s’est fait de façon virtuelle, mais nous avons eu plus de participants et reçu plus de CV que d’habitude », constate notre interlocutrice.