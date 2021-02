Plusieurs centaines de joueurs et membres de leur entourage ont été mis à l’isolement après un test positif au coronavirus. Guère rassurant à quelques jours du début de l’Open d’Australie.

C’est comme si une sirène s’était mise à hurler dans les rues, jusque-là calmes et même à nouveau respirables, de Melbourne. Depuis 28 jours, l’État de Victoria s’enorgueillait de ne plus avoir connu de contamination locale au coronavirus. Ce qui expliquait largement la quarantaine stricte mise en place par les autorités à l’arrivée des joueurs et des staffs (près de 1.000 personnes au total) à la mi-janvier. N’en déplaise à certains.