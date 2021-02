A jamais les premiers

Préférée à Almaty, la principale ville du Kazakhstan, lors de la session du CIO de 2015, Pékin sera, l’an prochain, la première ville à recevoir les Jeux dans leur version hivernale après les avoir accueillis en été. C’était, on s’en souvient, en 2008, et plusieurs installations de l’époque seront utilisées l’an prochain, à l’instar du stade Olympique, le majestueux « Nid d’oiseau » qui avait révélé Usain Bolt, où auront lieu les cérémonies d’ouverture et de clôture, et du « Cube d’eau », où le nageur Michael Phelps avait éclaboussé les épreuves de natation et qui accueillera, ici, le tournoi… de curling. Quant au tout nouvel anneau de vitesse, il a été érigé à l’endroit où s’étaient tenus les tournois de hockey sur gazon et de tir à l’arc.