Team Belgium: le score de 2018 battu?

Alors que la préparation pour les Jeux d’été de Tokyo arrive lentement à son paroxysme après leur report d’un an à juillet-août 2021, les Jeux d’hiver de Pékin, prévus du coup six mois plus tard, accaparent également déjà les esprits au Comité olympique et interfédéral belge (COIB). Une double préoccupation, covid oblige, comme au bon vieux temps où les deux JO avaient lieu la même année, c’est-à-dire jusqu’en 1992.