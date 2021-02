Coupe de Belgique: Teo envoie les Zèbres à Gand

Longtemps malmené par le terrain et surtout par de vaillants joueurs de Westerlo, le Sporting de Charleroi s’est finalement sorti de ce double piège pour poursuivre sa route dans cette Coupe de Belgique. Dès l’entame de la rencontre, on avait compris que l’équipe qui marquerait en premier aurait de très grandes chances de se retrouver en huitième de finale la semaine prochaine. Et on a longtemps cru que Westerlo pourrait créer la surprise et être la deuxième équipe de l’antichambre de l’élite à se qualifier pour le prochain tour. Cela aurait été un coup très dur pour les Zèbres dont l’objectif – quoique désormais tu – reste d’accrocher un premier trophée majeur via la coupe nationale.