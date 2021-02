A Bruxelles, le constat d’un climat dégradé entre police et sans-abri

Il y a quelques semaines, une capsule vidéo de « Libres, Ensemble », le média en ligne du Centre d’action laïque, faisait état d’une arrestation controversée. Elle donnait à voir l’interpellation, par des policiers de zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, de deux travailleurs de rue de l’ASBL Diogènes, connue pour son travail de terrain auprès des sans-abri à Bruxelles, pour « trouble à l’ordre public ». « Ils rappelaient simplement les droits d’un habitant de la rue qui était insulté et menacé de coups », s’inquiète dans cette capsule le directeur de l’ASBL, Laurent Demoulin, avant de conclure : « On observe une montée en puissance de la tension entre la police et les habitants de la rue dans certains lieux de la capitale. »