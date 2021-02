Abolir les limites ou les renforcer : le conflit fait rage dans de nombreux domaines. Dans leur nouvel essai écrit « à quatre mains », Roger Pol-Droit et Monique Atlan mettent en débat un concept fondamental.

Dans leur nouvel essai, Roger-Pol Droit et Monique Atlan repensent le concept de «limite» auquel l’actualité nous confronte chaque jour, particulièrement depuis le début de la pandémie de coronavirus. - DR

ENTRETIEN

Supprimer ou renforcer les frontières ? Poursuivre l’expansion sans fin ou se replier sur le local ? Lever ou durcir le confinement ? Chaque jour, l’actualité nous confronte à des conflits souvent âpres sur les « limites ». Dans leur nouvel essai, Le sens des limites, Roger-Pol Droit et Monique Atlan tentent de sortir de l’impasse en repensant ce concept vital à l’organisation de la pensée et des sociétés, pour autant qu’il soit ouvert, mobile et négocié.