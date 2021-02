Dans le quartier européen, le Realex a trouvé un acquéreur

Pour rappel, ce projet d’Atenor dispose d’une localisation stratégique sur la rue de la Loi, à deux pas du Berlaymont où siège la Commission européenne, et bénéficie d’un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de bureaux. Suite à l’extension du projet, une demande de permis a été déposée en novembre 2018 pour la construction d’un Centre de Conférences.

Celui-ci remplacera l’actuel Centre Borschette et disposera d’une surface globale de 33.642 m², proposant 29 salles de réunion et de conférences adaptables, un espace de bureau, une cafétaria, une structure d’accueil des enfants, une salle de restaurant, ainsi qu’un nombre important de parkings vélos et voitures.

Ce Centre pourra accueillir jusqu’à 3.100 personnes simultanément. Le Centre permettra à la Commission de tenir des réunions et conférences devant actuellement trouver place ailleurs.