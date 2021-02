Reportage

On a le cul dans le beurre et on se plaint sans arrêt, lance une patiente en ôtant ses écouteurs. On n’est pas si mal en Belgique. » Dans la salle d’attente de « La Brèche », trois femmes échangent. La maison médicale, une des 123 que compte la partie francophone du pays, est enclavée dans le pâté d’habitations sises à l’entrée de la place Wilson, cette esplanade où, en temps normal, les maraîchers (le samedi) et les brocanteurs (le dimanche) se rassemblent.