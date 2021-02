Combiner Tour de France ou Wimbledon et Jeux olympiques, ce sera possible

À 169 jours de l’ouverture des JO de Tokyo, les contours que prendra l’événement planétaire restent dessinés en pointillé, des zones floues enveloppent encore les athlètes et leurs encadrants, évoluant au gré du temps et des soubresauts de la pandémie, d’autant que le Japon est confronté à un troisième rouleau épidémique et, plus encore, à une profonde vague de scepticisme au sein de l’opinion publique.

Mais le discours officiel ne change pas d’un iota – « Les JO auront bel et bien lieu, une annulation pure et simple est inenvisageable » – et il s’appuie désormais sur des documents de référence (ou playbooks, le premier d’entre eux, destiné aux fédérations, a été diffusé ce mercredi sur le site www.olympic.org) qui renforcent la conviction que Tokyo 2020 vivra, à l’été 2021…