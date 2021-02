Le succès des pompes à chaleur ne doit pas occulter leurs inconvénients

Il y a dix ans, peu de gens pouvaient dire avec précision ce qu’était une pompe à chaleur. Aujourd’hui, elle est sur toutes les lèvres même si son fonctionnement exact recèle encore des interrogations.

Sans entrer dans les détails, on dira que le principe de la pompe à chaleur est d’extraire des calories (de la chaleur) d’une source froide pour les transférer vers une source chaude, comme le réseau de chauffage ou celui de l’eau chaude sanitaire. Si elle puise sa chaleur dans l’air extérieur, on parle d’une pompe « air-eau ». Si elle puise les calories dans le sous-sol (via un réseau souterrain de tuyaux transportant de l’eau glycolée), on parle alors d’une pompe « eau-eau », également appelée géothermique.