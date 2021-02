Nouveau désordre sur le marché des isolants

Les panneaux isolants en mousse polyuréthane rigide sont les plus utilisés dans la construction. Pour les maisons, les immeubles, les halls industriels. On leur a donné les noms de PUR (contraction de polyuréthane) et de PIR (contraction de polyisocyanurate). Différence entre les deux ? Le PIR est plus récent, un peu plus performant et surtout plus résistant au feu. L’atout de ces PUR et PIR est d’allier un bon coefficient d’isolation à une faible épaisseur. Ils sont également bon marché. Enfin, auparavant… Car, depuis quatre ans, leurs prix font du yo-yo.

La première secousse a éclaté au début 2017. Un des deux composants utilisés pour fabriquer la mousse de polyuréthane s’est alors subitement raréfié. Il s’agit du MDI ou Methyl Diphenyl Diisocyanurate en anglais. En raccourci : un liquide issu de la chimie du pétrole. Combiné avec un polyol, un composé organique, il forme ladite mousse.