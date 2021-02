Malgré un terrain gorgé d’eau, Klauss (ici face à Nadrani) a marqué un but et délivré un assist. - Belga

Le Standard s’est sorti, mercredi soir, de tous les pièges. Car il n’y en avait pas qu’un à l’ombre du stade du Pairay. Si, comme prévu, Seraing, très combatif, a offert une réplique très intéressante, la pelouse, gorgée d’eau et à la limite du praticable, n’a jamais permis aux acteurs de s’exprimer correctement mais de parer le plus souvent au plus pressé, en privilégiant par moments le pousse-ballon et en veillant surtout à ne prendre aucun risque inutile.