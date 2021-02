Le vaccin n’est pas une floche de carrousel ou une sucette électorale

Et si on vaccinait les jeunes d’abord ? Et si on donnait les vaccins des plus de 55 ans aux professeurs ? Et si on, et si on… ?

Et si on laissait d’abord les spécialistes des épidémies et de la vaccination étudier les nouvelles informations reçues et proposer les adaptations à apporter au programme d’injections tel qu’ils l’avaient initialement envisagé ? Et si on respectait l’ordre rationnel des choses : d’abord la science qui « éclaire », et puis la politique qui tranche ?

Le vaccin n’est pas la floche qu’on doit tenter de décrocher au cours d’un tour de carrousel. Ce n’est pas davantage une sucette ou une médaille que des hommes et femmes politiques distribuent à des populations cibles, histoire de leur montrer qu’on les a compris et qu’on est proches d’eux.