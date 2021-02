Nethys: un marché d’huissiers chez Resa intrigue la justice liégeoise

Dans quelles conditions le gestionnaire de réseau de gaz et d’électricité Resa, ancienne filiale de Nethys, a-t-il choisi l’huissier de justice qui prendrait en charge le recouvrement des factures impayées ? Ce point d’interrogation figure au cœur d’une instruction judiciaire ouverte à Liège en novembre 2020, ont appris Le Soir et Le Vif. Stéphane Moreau étant une des personnes visées par cette instruction, le dossier a été transmis au juge Frédéric Frenay, chargé d’instruire tous les dossiers liés au groupe Nethys. L’avocat Jean-Dominique Franchimont, l’huissier de justice Paul Tintin, le CEO de Resa Gil Simon, et la société Resa elle-même sont également au cœur de cette instruction naissante. Avec toutes les réserves que cela induit : aucune de ces personnes n’a encore été auditionnée et n’a pu faire valoir son point de vue, les devoirs d’enquête n’en sont qu’à leurs balbutiements.