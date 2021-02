Anderlecht franchit l’écueil liégeois et retrouve l’Union

Entre la crise et l’union, Anderlecht a opté pour la deuxième voie. Vainqueur à une seule reprise en six matchs de championnat en 2021, le Sporting s’est donné une bouffée d’oxygène en éliminant le RFC Liège, formation de Nationale 1. De quoi engranger de la confiance avant le déplacement de dimanche au Racing Genk.

Vincent Kompany avait pris cette rencontre très au sérieux en ne faisant souffler que quelques rares éléments comme Trebel, Diaby ou Lawrence et en conservant dans son onze de base de nombreux cadres comme Miazga, Sambi Lokonga et Nmecha pour ne citer qu’eux. Ses ouailles ont compris le message de leur coach sur le synthétique de Rocourt. Face à de valeureux Liégeois qui n’avaient plus joué un match officiel depuis mi-octobre et le tour précédent de cette même Coupe de Belgique, les Bruxellois se sont appliqués comme ils le font en championnat: possession du ballon et recherche sans relâche de l’homme libre pour créer le décalage et des occasions de but.