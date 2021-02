Premier League: Liverpool concède une deuxième défaite consécutive à domicile

Battus pour la première fois à domicile en championnat après 68 matches sans défaite, par Burnley il y a deux semaines, les Reds ont cédé pour la deuxième fois consécutive, à nouveau contre un mal classé, Brighton (1-0).

Une défaite qui les fait rétrograder à la 4e place et les met à portée de West Ham (5e avec 38 points), vainqueur dans le même temps à Aston Villa (3-1).

On pensait pourtant le champion en titre relancé après ses victoires autoritaires à Tottenham et West Ham, 3-1 à chaque fois, et on salivait à l’idée de la visite de Manchester City dimanche à Anfield.

Un match qui devient encore plus critique pour Liverpool qui a déjà 7 points de retard sur City, bien qu’il ait disputé un match en plus. Une défaite dimanche sonnerait quasiment le glas de ses espoirs de conserver le trophée qu’il venait de reconquérir après 30 ans d’attente.