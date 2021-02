Vincent Kompany (Anderlecht) avant le huitième de finale face à l’Union SG: «Je suis passionné de matches entre clubs bruxellois» (vidéo)

Interrogé au micro de RTL Sports après la qualification d’Anderlecht pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique sur la pelouse du RFC Liège (0-2), Vincent Kompany s’est montré satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs, et a tenu à féliciter l’adversaire. « Il y avait de l’implication, et on s’est créé beaucoup d’occasions. On va devoir essayer de pousser le résultat un peu plus fort pour se mettre à l’abri. Je dois aussi passer toutes mes félicitations aux joueurs et à l’entraîneur de Liège, qui étaient bien préparés physiquement pour disputer 90 minutes », a déclaré l’entraîneur Anderlechtois qui s’est ensuite exprimé sur le derby à venir face à l’Union Saint-Gilloise, au prochain tour.