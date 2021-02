Coronavirus - Le temps consacré à la formation des salariés a baissé de près de 40% en 2020

En 2020, le temps consacré à la formation des salariés a diminué de 39% par rapport à 2019. Les plus fortes baisses ont été enregistrées en avril (-91%) et mai (-79%) au moment du premier confinement, indique jeudi dans une étude le prestataire RH Securex.

La crise du coronavirus a pesé sur la formation des salariés l'an dernier. En effet, les employés ont suivi beaucoup moins de formations. C'est lors du premier confinement que la baisse a été la plus importante, selon les chiffres de Securex, qui a analysé les heures de formation de 211.171 salariés dans 28.234 entreprises privées.

En 2020, les mois d'avril et mai ont connu la baisse (respectivement -91% et -79%) la plus importante par rapport à l'année précédente. En août et septembre, les formations se sont légèrement redressées mais durant l'automne, le nombre d'heures de formation a de nouveau diminué, toutefois de façon moins radicale que lors de la première vague cette fois, précise Securex.