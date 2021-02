Coronavirus: le Chili vaccine 140.000 personnes en une journée

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d’un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement.

Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d’un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

Au cours de la première journée, 140.412 personnes ont reçu une injection, « ce qui nous remplit de fierté et de joie et nous permet de nous trouver sur le chemin du progrès pour parvenir à vaincre le coronavirus », a déclaré dans un communiqué le ministre chilien de la Santé, Enrique Paris.