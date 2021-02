«Quelle vie»: Uman laisse parler son cœur en toute franchise

C’est le jour de ses 50 ans que le Bruxellois Uman (Manuel Istace) publie, cinq ans après, un successeur à Umanist. Cette nouvelle galette a été réalisée et produite par le duo de reggae et dancehall français Bost & Bim. Jérémie Dessus, alias Bim, avec qui Uman avait déjà collaboré en 2007, est décédé en 2016 à 41 ans. Matthieu Bost poursuit sans lui et ce disque-ci est en quelque sorte un hommage au disparu crédité pour la moitié des titres. Selekta Killah vient en renfort pour cet album réalisé à distance en plein confinement.