Une fillette de 22 mois retrouvée morte, le compagnon de la mère sous mandat

L’autopsie, pratiquée mardi dans la soirée, a révélé de nombreuses traces de coups sur le corps de la fillette et plus particulièrement au niveau de la tête. Le compagnon de la mère, hospitalisée, avait visiblement la garde de l’enfant. Il a été privé de liberté.

Une fillette de 22 mois a été retrouvée morte mardi dans la matinée dans une habitation de Frameries. Une hémorragie cérébrale a causé la mort de l’enfant. Le compagnon de la mère a été placé sous mandat d’arrêt et privé de liberté mercredi, a indiqué le parquet de Mons.

Une personne tierce avait appelé les services de secours mardi matin. Une fois sur les lieux, ceux-ci ont découvert une fillette de 22 mois décédée et portant de nombreuses traces de coups. La police et le parquet ont été avisés et un juge d’instruction a été saisi.

