Essenscia wallonie et l'Awex collaborent pour soutenir la bioproduction wallonne

Eessenscia Wallonie, la fédération régionale de la chimie et des sciences de la vie, et l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (Awex) lance un plan "Boosting biomanufacturing in Wallonia" pour doper et faire rayonner les capacités de production biopharmaceutique et biotechnologique en Wallonie et à travers le globe, annoncent-elles jeudi par voie de communiqué.