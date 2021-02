Premier pas vers une connexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Danemark

La ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, a signé jeudi avec son homologue danois un accord qui ouvre la voie à l'établissement d'une connexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Danemark. De quoi donner accès à l'importante production éolienne danoise et, sans doute, faire bénéficier à terme les entreprises et consommateurs belges de prix plus favorables.