Coronavirus - Ethias assure gratuitement les professionnels et bénévoles des campagnes de vaccination

La mise en œuvre du plan de vaccination des prochains mois va mobiliser des milliers de professionnels et de bénévoles. "Ethias assurera gratuitement toutes ces personnes en responsabilité civile et en accidents corporels", annonce jeudi l'assureur.

Ethias couvrira gratuitement et automatiquement la responsabilité civile (R.C.) liée à l'organisation et à la gestion des centres de vaccination ; la R.C. professionnelle de toutes les personnes impliquées dans les activités de ces centres (y compris la R.C. médicale des prestataires de soins); et les accidents corporels dont pourraient être victimes les personnes précitées dans le cadre de ces activités.

En outre, pour les nombreuses villes et communes déjà assurées en incendie chez Ethias, la possibilité de couvrir aussi le centre de vaccination contre ce risque, si ce n'est pas déjà le cas, sera examinée. Cette couverture sera également gratuite.

Les mesures concernant l'extension R.C. et Accidents corporels pour les bénévoles, les médecins, infirmiers et étudiants restent d'application, note encore l'assureur.