Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain l’été prochain? L’annonce d’Angel Di Maria qui fait polémique à Barcelone

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé tranquillement face à Nîmes (3-0) et se relance après l’étonnante défaite à Lorient. Au terme de la rencontre, Angel Di Maria, le joueur argentin, a évoqué le dossier de sa prolongation de contrat. Mais pas seulement… L’ancien ailier du Real Madrid et de Manchester United a aussi parlé d’un certain Lionel Messi, qui sera libre à la fin du mois de juin.

Si la saga autour de l’avenir de la « Pulga » s’est brièvement interrompue l’été dernier, le PSG se dit intéressé pour tenter d’attirer Messi. Di Maria, son coéquipier avec la sélection argentine, s’est laconiquement prononcé au micro de Canal+. « Je crois qu’il y a de nombreuses possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », a précisé Angel Di Maria.